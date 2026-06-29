Incendio consume al menos 10 viviendas en la colonia Gracias a Dios de San Pedro Sula

Tegucigalpa- Un voraz incendio registrado durante la madrugada consumió entre nueve y diez viviendas en la colonia Gracias a Dios, en San Pedro Sula, dejando a varias familias sin hogar y con la pérdida total de sus pertenencias.

-El siniestro, registrado durante la madrugada, dejó pérdidas materiales para unas diez familias. Los afectados solicitan ayuda urgente a las autoridades municipales y del Gobierno.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro únicamente dejó pérdidas materiales, ya que no se registraron personas fallecidas ni heridas. Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar y, tras varias horas de trabajo, lograron controlar y extinguir las llamas.

«Gracias a Dios no hubo ningún muerto ni heridos, pero lo perdimos todo», expresó una de las vecinas afectadas, quien además hizo un llamado a las autoridades municipales y al Gobierno central para brindar apoyo a las familias damnificadas.

Las causas del incendio aún se desconocen. El Cuerpo de Bomberos informó que, una vez concluidas las labores de extinción, realizará las investigaciones correspondientes para determinar el origen del fuego y establecer un informe técnico.

Una de las residentes indicó que el incendio afectó a diez familias, entre ellas alrededor de 20 niños que quedaron sin vivienda. Los damnificados aseguraron que necesitan alimentos, ropa, colchones y materiales para reconstruir sus hogares.

«Le hacemos un llamado al alcalde Roberto Contreras para que nos ayude, aunque sea con comida. Mi familia y yo perdimos absolutamente todo», manifestó la joven Meylin Jocelyn, una de las afectadas por el incendio.

Mientras esperan el respaldo de las autoridades, las familias permanecen a la intemperie, evaluando los daños que dejó el siniestro y buscando apoyo para superar la emergencia.LB