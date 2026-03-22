Incautan varios paquetes de supuesta marihuana en la Ceiba, Atlántida

La Ceiba, Atlántida – La Policía Nacional logró el decomiso de una considerable cantidad de supuesta droga marihuana, durante una intervención realizada a la altura de la carretera CA-13, sector de Río María, en esta ciudad.

Durante la operación, agentes policiales inspeccionaron un vehículo tipo motocicleta y requirieron a un ciudadano de 41 años, originario de Tocoa, Colón, y residente en la colonia Briche, aldea Zamora de ese mismo municipio, por suponerlo vinculado al delito de tráfico de drogas en perjuicio del orden público.

Al momento de hacerle señal de parada al conductor de una motocicleta marca Bajaj, color rojo con franjas multicolor, el sospechoso, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida.

En la parte trasera del vehículo se observó una bolsa plástica color negro que contenía un saco de mezcal blanco amarrado con cabuya de nylon, en cuyo interior se encontraron 28 paquetes sencillos y un paquete doble envueltos en bolsas plásticas transparentes con cinta adhesiva, conteniendo supuesta marihuana.

De acuerdo con las primeras indagaciones, la sustancia ilícita habría sido transportada desde el municipio de Tocoa, Colón, con destino al municipio de San Francisco, Atlántida

Tras el hallazgo, se coordinó con unidades especializadas para realizar la inspección minuciosa por parte de técnicos en inspecciones oculares de investigación, conforme al procedimiento establecido. JS