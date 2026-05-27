Incautan en puerto de Ecuador 1,2 toneladas de droga oculta en fruta que iba a Reino Unido

Guayaquil (Ecuador) – La Policía ecuatoriana incautó este miércoles 1,2 toneladas de cocaína que estaba oculta en cajas de fruta de exportación que tenían como destino Reino Unido, durante una operación en un puerto de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

El coronel Renato González, jefe policial de El Oro, explicó que, en un operativo de rutina, seleccionaron para inspección un vehículo que ingresaba a la terminal portuaria ubicada en la ciudad de Machala, cuando el conductor escapó.

«Cuando se realizó la revisión de la carga se logró encontrar 1.095 paquetes», dijo González, que agregó que la droga estaba en diferentes cajas de banano de exportación «que tenían como destino final Reino Unido».

El comandante agregó que estaban realizando más inspecciones porque tenían información de que en la noche habían ingresado «cuatro vehículos procedentes de la misma exportadora», pero que la carga «ya había subido a los respectivos buques».

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó en su cuenta de X que la droga incautada tendría un valor de 50,9 millones de dólares en el mercado europeo.

El coronel González señaló que el decomiso de esta tonelada de cocaína «va a implicar una serie de asesinatos en la provincia», pero que están realizando investigaciones en territorio «para tratar de evitarlos».

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como los ubicados en Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En lo que va del año, en el país se han incautado más de 70 toneladas de droga, según cifras del Ministerio del Interior. EFE