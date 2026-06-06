Incautan en Ecuador cocaína oculta en cajas que tenían como destino final Australia

Quito.- La Policía Nacional de Ecuador informó este sábado de la incautación de 736 gramos de cocaína, ocultos en el doble fondo de cajas que tenían como destino final Sidney (Australia).

La operación denominada ‘Caja de Café Doble Fondo’, se realizó en las bodegas de carga del Aeropuerto Internacional de Quito, donde se incautaron 280 paquetes de cocaína.

Durante el procedimiento, los policías identificaron anomalías en varias cajas, por lo que realizaron una inspección minuciosa, encontrando compartimentos ocultos en su estructura.

Como resultado de las investigaciones, se ejecutaron varios operativos en las provincias andinas de Pichincha, Azuay y Loja, así como en la costera del Guayas, lo que permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables vinculados al caso, indicó en un comunicado.

Durante la intervención fueron capturados Manuel S. y Jeremy L. y se obtuvieron indicios como un vehículo y dos dispositivos móviles.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína; con varios puertos, como los ubicados en Guayaquil (capital del Guayas), y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, unas 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, de acuerdo con datos oficiales. EFE/ir