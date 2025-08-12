Incautan en Costa Rica cargamento de cocaína que iba a Bélgica en contenedor con banano

San José – Las autoridades de Costa Rica decomisaron este martes un cargamento de 50 kilos de cocaína camuflado entre cajas de banano dentro de un contenedor que se dirigía a Bélgica, informó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

El hallazgo se produjo en la Terminal de Contenedores de Moín, provincia de Limón (Caribe), el principal puerto de exportación de Costa Rica, cuando los oficiales detectaron la sustancia ilícita por medio de los escáneres que se utilizan para revisar los contenedores.

El alcaloide estaba escondido en el compartimento refrigerado del contenedor en el que se transportaba banano de exportación hacia Bélgica.

El MSP indicó que este decomiso se produjo en el marco de la llamada ‘Operación Soberanía’, mediante la cual el Gobierno ha colocado escáneres y reforzado la presencia policial en la Terminal de Contenedores de Moín.

Desde que inició esta operación en julio de 2023, las autoridades han decomisado 15,2 toneladas de cocaína en barcos y contenedores, según la información oficial.

El narcotráfico es el principal problema de seguridad de Costa Rica, país que ha registrado en los últimos tres años cifras históricas de homicidios que son atribuidas por las autoridades en más del 70 % a los ajustes de cuentas entre bandas narcotraficantes.

El envío de cargamentos de cocaína en contenedores de exportación hacia Europa es una de las vías que los grupos criminales utilizan para trasegar la droga que llega a Costa Rica desde Suramérica, según las autoridades.

En los últimos años las investigaciones policiales y judiciales han identificado grupos delictivos costarricense que tienen vínculos con organizaciones narcotraficantes de México y Colombia. EFE

(vc)