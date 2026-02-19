Incautan en Colombia helicóptero que había sido decomisado en 1992 por vínculos con narcos

Bogotá– El Ejército colombiano incautó este jueves un helicóptero presuntamente utilizado por organizaciones criminales para actividades de narcotráfico, una aeronave que ya había sido decomisada por la Policía en 1992 por este mismo uso, informaron fuentes castrenses.

La aeronave Hughes 500MD, identificada con matrícula HK-2679, registra actualmente dos denuncias vigentes por los delitos de hurto y falsedad marcaria, pues después de haber sido incautada fue robada y le cambiaron la matrícula, según la información oficial.

La operación fue desarrollada entre los municipios de Funza y Cota, cercanos a Bogotá, en coordinación con el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Durante la inspección técnica, peritos aeronáuticos detectaron irregularidades en la matrícula del helicóptero, cuyos remaches no corresponderían a los originales de fábrica, lo que, según las autoridades, podría evidenciar una posible adulteración de su estructura para pasar desapercibido.

Por esta razón, la aeronave fue puesta a disposición de la Fiscalía, que realizará estudios técnicos para establecer su trazabilidad, autenticidad y situación legal en los registros aeronáuticos.

«Con esta operación militar se afectan las economías ilícitas y se refuerza el compromiso institucional con la seguridad de los colombianos», señaló el Ejército en un comunicado. EFE/ir