Incautan dispositivos tecnológicos ilícitos durante inspección en Támara

Tegucigalpa – Como parte de su estrategia permanente de control y seguridad, autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional realizaron una inspección exhaustiva en uno de los módulos del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán, logrando el decomiso de diversos aparatos tecnológicos de uso prohibido.

Durante la operación, que incluyó un registro minucioso en distintas áreas del módulo intervenido, se incautaron televisores tipo plasma, memorias USB, repetidores de señal Wifi, parlantes, tarjetas SIM, cargadores, cableado y otros dispositivos electrónicos.

Según las autoridades, este tipo de equipos representa un alto riesgo para la seguridad interna, al facilitar comunicaciones ilícitas y la posible coordinación de actividades delictivas desde el interior del recinto.

El presidente de la Comisión Interventora del INP, Coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de vigilancia que se implementa de manera continua en los 21 centros penitenciarios del país, con el objetivo de garantizar el orden, la disciplina y la gobernabilidad.

Asimismo, se informó que los objetos decomisados fueron debidamente asegurados y remitidos a las instancias correspondientes para el inicio de las investigaciones, a fin de determinar su procedencia y posibles responsables de su ingreso al centro penitenciario.

Las autoridades también anunciaron un proceso de depuración a nivel nacional, ante la sospecha de posibles actos de complicidad, reafirmando el compromiso de fortalecer los controles internos y los mecanismos de supervisión. JS