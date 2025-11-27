Incautan bienes a estructura criminal transnacional valorados en más de L. 60 millones

San Pedro Sula – La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con apoyo técnico-jurídico de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), incautó un terreno y 46 vehículos asegurados en el marco de una investigación por tráfico de drogas agravado y privación de dominio.

– Se incautó un terreno y 46 vehículos vinculados a tráfico de drogas, junto a un taller donde se alteraban cabezales con compartimentos ocultos usados por la estructura criminal “El Mexicano”.

Los bienes están relacionados con el decomiso de un resultado operativo ejecutado por la DNPA el 10 de octubre de 2025, en el que se incautaron ocho paquetes rectangulares con clorhidrato de cocaína.

Además, durante la acción se descubrió un taller donde se modificaban vehículos tipo cabezal mediante la instalación de compartimentos ocultos conocidos como “caletas” en los tanques de combustible, presuntamente utilizados por una estructura criminal transnacional identificada como “El Mexicano” para el transporte de droga.

Investigaciones señalan que esta organización operaba como un eslabón en la ruta del tráfico de drogas entre Sudamérica y Norteamérica, utilizando vehículos alterados para evadir los controles de seguridad. JS