Incautan armas ocultas en plantación de palma africana en El Progreso

Tegucigalpa – Agentes de la Policía Nacional informaron este miércoles de la incautación de varias armas de fuego ocultas en una plantación de palma africana en la aldea 45 en el municipio de El Progreso, departamento de Yoro.

Se decomisaron escopetas calibre 12 de uso comercial, una AK-47 y un fusil de uso militar.

Los policías estaban realizando operativos en el sector de Baracoa, los bajos de las ciudades de Choloma, La Lima, El Progreso y Tela.

Las armas de fuego estaban enterradas en una caleta oculta en una plantación de palma africana.

Se presume que las armas pertenecen al grupo “Los Cheles”, estructura criminal que opera en el departamento de Yoro, peleando territorio con la banda “La Kleyvona”.

Posteriormente, las armas de fuego fueron trasladadas a la sede de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la ciudad de San Pedro Sula para ser expuestas a los medios de comunicación. AG