Incautan 172 kilos de cocaína en Pimienta, Cortés

Tegucigalpa – La Policía Nacional decomisó 172 kilos de cocaína y 60 kilos de marihuana en una operación realizada en Pimienta, Cortés, informó el director de Comunicación Estratégica, Wilber Mayes Ríos.

-Igualmente fueron decomisados 40 kilos de marihuana, según autoridades policiales.

El funcionario policial indicó que la droga está valorada en el mercado en unos 40 millones de lempiras.

El vocero policial indicó que los agentes antidrogas policiales recibieron información sobre el traslado de la droga, por lo que persiguieron, pero los narcotraficantes se desviaron al interior de las cañeras que están en las cercanías.

Mayes Ríos detalló que los transportistas abandonaron el vehículo con la droga y escaparon, aprovechando la situación de las cañeras. (PD).