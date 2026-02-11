Inauguran ventanilla del Poder Judicial en el Portal Empresarial de la CCIC

San Pedro Sula – Con la presencia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, se inauguró la ventanilla de atención del Poder Judicial en el Portal Empresarial de la CCIC, donde se brindará orientación sobre trámites institucionales, emisión de constancias de antecedentes penales y recepción de solicitudes de auténticas de documentos.

El presidente de la CCIC, Karim Qubain destacó la voluntad de la presidenta de la CSJ para hacer posible esta atención, que facilitará el acceso a servicios judiciales y contribuirá a simplificar trámites en beneficio de la población y el sector empresarial.

La ventanilla estará abierta de lunes a viernes de 7:30 am a 4:00 pm.

En su diálogo con el titular de la CCICHN, Karim Qubain, y sus agremiados, la Presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, reiteró la importancia de mantener la cooperación con la ciudadanía y anunció la apertura próxima de una oficina de la Contraloría del Notariado en el Portal Empresarial a fin de agilizar servicios judiciales.

Previo a la apertura de la nueva ventanilla en el Portal Empresarial de la CCIC, la presidenta Obando sostuvo una reunión con Qubain y miembros de la Junta Directiva de la CCIC, en la que se abordaron acciones para fortalecer la coordinación interinstitucional y facilitar el acceso de la población a trámites judiciales. JS