Inauguran en Tegucigalpa el Hospital Católico Universitario

Tegucigalpa – Este viernes se inauguró en Tegucigalpa el Hospital Católico Universitario “Nuestra Señora de Suyapa”, el cual está administrado por la Universidad Católica de Honduras (UNICAH).

A partir de este sábado 18 de julio el Hospital Católico Universitario abre sus puertas para la atención al público.

Aunque se trata de una institución católica, las autoridades universitarias señalaron que el Hospital atenderá a quien lo necesite.

Actualmente el Hospital Católico Universitario cuenta con 200 camillas distribuidas en diferentes áreas.

A los actos de inauguración asistieron el cardenal emérito Óscar Andrés Maradiaga, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Náncher y el Nuncio Apostólico en Honduras, Simón Bolívar Sánchez.

A partir de este sábado se habilitará el área de consulta externa, emergencias médicas y quirúrgicas, laboratorio clínico, hospitalización y un moderno servicio de imágenes diagnósticas que incluye resonancia magnética, tomografía, rayos X, ultrasonido, densitometría, mamografía y fluroscopía.

El Hospital Católico Universitario Nuestra Señora de Suyapa es una institución privada sin fines de lucro, administrada por la Universidad Católica de Honduras, bajo un modelo de reinvención total orientado al mejoramiento continuo de la atención, la expansión de servicios y el fortalecimiento de su capacidad instalada.

La apertura de estos servicios representa una propuesta a varias de las principales necesidades del país: ampliar el acceso a diagnósticos especializados, reducir tiempos de espera, apoyar la disminución de la mora quirúrgica y ofrecer atención médica con tecnología de alto nivel, trato digno y mayor accesibilidad económica.

Los actos de inauguración iniciaron con una eucaristía y continuaron con actos protocolarios en los que también participaron autoridades e invitados especiales.

El Hospital Católico se inició a construir en el año 2012, pero fue hasta este 2026 que se habilitó la primera fase del mismo.

A partir de la fecha se ofrecerán los servicios médicos con costos más bajos que los actuales precios de mercado, indicaron las autoridades. (RO)