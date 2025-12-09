Inauguran dos edificios judiciales para servicio de la ciudadanía en Olancho

Tegucigalpa – La Presidenta del Poder Judicial de Honduras, Rebeca Lizette Ráquel Obando, inauguró este martes dos modernos edificios judiciales en los municipios de Catacamas y Santa María del Real, en el departamento de Olancho.

La modernización de la infraestructura judicial permite brindar una atención más ágil, digna y cercana a la ciudadanía, al contar con espacios adecuados, y áreas especializadas para cada servicio. Estas edificaciones contribuyen a mejorar los tiempos de respuesta, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar un acceso más eficiente a la justicia en estas regiones.

El edificio judicial anexo y remodelación del edificio existente en Catacamas comprende aproximadamente 1,245 m², con estructura de concreto reforzado, losas aligeradas, paredes de bloque, pisos de porcelanato, puertas y ventanas de aluminio, así como cielo falso de fibra mineral.

En el primer nivel, se ubican dependencias de Defensa Pública, Juzgados de Paz, Administración, Antecedentes Penales, Celdas, Infotecnología y Comunicaciones, áreas de aseo, seguridad y Salas de Audiencias; en el segundo nivel, alberga el Juzgado de Letras, con oficinas privadas para jueces, trabajador social, psicólogo, área de escribientes, recepción, archivo, cocineta, comedor, cuarto de máquinas, y un juzgado proyectado para crecimiento futuro.

El personal asignado en la sede judicial atenderá a los municipios de Catacamas, Dulce Nombre de Culmí, Santa María del Real, Gualaco y San Esteban, beneficiando a un promedio de más de 160 personas diariamente.

La construcción se realizó bajo la Licitación Pública Nacional No. 11-2023, con contrato firmado el 21 de mayo de 2024 por un monto de L 49,997,282.25, con un plazo de ejecución de 18 meses.

La Magistrada Presidenta, Rebeca Lizette Ráquel Obando junto a los invitados especiales realizaron el tradicional corte de cinta, que dejó por inaugurado el Edificio Judicial para Catacamas, asimismo procedieron a develar la placa oficial.

Igualmente, el edificio del Juzgado de Paz de Santa María del Real, con una superficie de 489 m² y un presupuesto de L 4,916,759.60, incorpora un diseño moderno con ventanales grandes para iluminación natural y eficiencia energética. La fachada presenta un frontón cuadrado y columnas sisadas que armonizan con la nueva arquitectura.

El edificio cuenta con sala de mediación, despacho del juez con baño privado, sala de espera para usuarios, secretaria, archivo con baño privado y cocineta. Además, posee caseta de vigilancia, áreas verdes y muros perimetrales que garantizan seguridad, junto con instalaciones hidrosanitarias y electromecánicas adecuadas para el funcionamiento óptimo del juzgado. JS