Inauguran Año Escolar 2026 en las 21 cárceles hondureñas

Tegucigalpa – De manera simultánea, los 21 Centros Penitenciarios a nivel nacional inauguraron oficialmente el Año Escolar 2026, reafirmando el compromiso del Sistema Penitenciario con la educación como eje fundamental para la rehabilitación, la reinserción social y la construcción de nuevas oportunidades para las Personas Privadas de Libertad.

Durante el inicio del ciclo académico, cientos de internos debidamente matriculados comenzaron su proceso de formación en los diferentes niveles educativos que se imparten dentro de los centros penitenciarios, fortaleciendo conocimientos, habilidades y valores orientados a su desarrollo personal y a una futura integración productiva en la sociedad.

Los actos inaugurales contaron con la participación de autoridades penitenciarias, jueces de ejecución y personal docente, quienes destacaron la importancia de la educación como herramienta clave para la transformación de conductas, la reducción de la reincidencia y el fortalecimiento del trabajo interinstitucional en el marco de una gestión penitenciaria integral.

Estas acciones consolidan una gestión penitenciaria humanizada, en la que la educación se posiciona como un pilar estratégico para la dignificación de las Personas Privadas de Libertad y la generación de procesos de cambio con impacto social positivo una vez se concrete su reinserción en la sociedad. JS