Inaugurada en Taiwán una oficina comercial para seis aliados de Latinoamérica y el Caribe

Pekín.- Taiwán inauguró este viernes una oficina comercial destinada a reforzar los intercambios con seis de sus aliados diplomáticos de América Latina y el Caribe, una región de especial importancia para la isla ante la reducción de su espacio internacional por la presión de China.

La nueva Oficina Comercial para América Latina y el Caribe (LACTO, por sus siglas en inglés) amplía las funciones de la antigua Oficina Comercial para Centroamérica, que atendía principalmente a Belice y Guatemala, informó la agencia taiwanesa CNA.

El organismo incluirá ahora también a Paraguay, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, seis de los siete aliados diplomáticos que Taiwán conserva en América Latina y el Caribe.

Durante la ceremonia de inauguración en Taipéi, el ministro taiwanés de Exteriores, Lin Chia-lung, afirmó que la ampliación abre «un nuevo capítulo» en la cooperación económica y comercial entre la isla y sus socios regionales.

La oficina predecesora, creada en 1997, promovía el comercio, la inversión y el turismo mediante exposiciones, misiones empresariales, encuentros comerciales y actividades de promoción, una labor que ahora se extenderá a los seis países participantes.

Según Lin, la nueva plataforma permitirá compartir recursos y reforzar los vínculos comerciales, además de facilitar la entrada de productos latinoamericanos y caribeños en el mercado taiwanés.

Taiwán mantiene relaciones diplomáticas con doce Estados, siete de ellos en América Latina y el Caribe: Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.

La isla ha perdido en los últimos años el reconocimiento de varios países de la región, entre ellos Panamá, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Honduras, que establecieron relaciones con Pekín.

China considera a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y exige a los países con los que establece relaciones diplomáticas que rompan previamente sus vínculos oficiales con Taipéi. EFE/ir