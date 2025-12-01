Inauguración de un gran árbol de navidad en Río de Janeiro

Foto del díaInauguración de un gran árbol de navidad en Río de JaneiroPor: EFE30 de noviembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Fotografía que muestra un árbol de navidad flotante en la Bahía de Guanabara, con 80 metros de altura y más de 2.3 millones de luces LED, este domingo en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda Noticias recientes Columnista invitadoLIBRE… en caída libre NacionalesJuan Orlando Hernández, de una condena por narcotráfico a la libertad de la mano de Trump InternacionalesSecretario de Guerra de EEUU: «apenas hemos comenzado a atacar barcos narcotraficantes» PolíticaRedondo a Trump: “No hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera” PolíticaDiputado Zambrano exige al CNE retomar divulgación de resultados «ya»