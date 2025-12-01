spot_img
Foto del día

Inauguración de un gran árbol de navidad en Río de Janeiro

Por: EFE

Fotografía que muestra un árbol de navidad flotante en la Bahía de Guanabara, con 80 metros de altura y más de 2.3 millones de luces LED, este domingo en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda

