Inauguración de hospital de emergencia de Roatán se retrasa unos meses, informa presidenta Castro

Tegucigalpa – La presidenta Xiomara Castro informó este jueves que la inauguración del Hospital de Emergencia de Roatán, Islas de la Bahía, se retrasa hasta agosto en vista de algunos inconvenientes que han tenido que enfrentar durante su edificación.

– “Estamos marcando la diferencia, no son hospitales chatarras, ni de palabra, estamos hablando de hechos palpables”, se jactó.

– Pidió al bipartidismo que se toque el corazón y que dejen de extorsionar al pueblo, “aprueben la Ley de Justicia Tributaria para tener más recursos y seguir construyendo obras”.

Sobre el Hospital de Emergencia de Roatán que se inició luego que se quemara el nosocomio de la isla en abril de 2024, dijo que están próximos a inaugurarlo, “ya tienen instalaciones eléctricas con todos los requerimientos. En aquel momento dijimos que lo construiríamos en tres meses y cuando empezamos a ver nos dimos cuenta que el terreno era tan difícil de poder construirse ahí que había que construir un muro tan grande que nos ha llevado muchísimo tiempo, pero ahí vamos y si Dios lo permite en agosto de este año lo vamos a inaugurar, funcionando y equipado”, prometió.

Castro contó que supervisó esta semana la reconstrucción del hospital general de Roatán, una obra que quedó diseñada en el gobierno de Manuel Zelaya, pero que se ha tenido que volver a empezar de cero para garantizar que los isleños tengan un hospital de referencia.

“Ese hospital fue un sueño del gobierno del expresidente Zelaya que se truncó con el golpe de Estado. La comunidad se unió para apoyar económicamente y se construyó un edificio, pero no con los requerimientos que se necesitan para la construcción de un hospital, entonces cuando llegamos a la Presidencia y fuimos a conocer el hospital no tenía sistema eléctrico, no tenía ni siquiera los switch para encender la luz, y ahora que hemos ido avanzando no tenía ni siquiera tuberías, estamos botando paredes y haciendo las instalaciones con todos los requerimientos para contar con un hospital general con todas las comodidades”, describió.

Destacó que más de 500 mil personas hoy ya saben leer y escribir gracias al programa “Yo sí puedo” que ha permitido declarar libres de analfabetismo a 16 departamentos.

La jefa del Ejecutivo llamó a sus correligionarios a romper el cerco mediático para informar al pueblo las obras que se construyen desde el gobierno, igualmente volvió a pedir el voto para la presidenciable Rixi Moncada.

“Este proyecto de refundación de nuestra patria debe de continuar y solo con este partido Libertad y Refundación lo podemos hacer. Y solo hay una mujer que lo puede continuar con toda la dignidad y el compromiso: la compañera Rixi Moncada”, concluyó la presidenta.

La mandataria fue acompañada la mañana de este jueves por algunos diputados de Libre, funcionarios de gobierno y el alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, en la inauguración de la tercera Clínica Oftalmológica en el marco del proyecto “Operación Milagro” integrada por médicos cubanos que harán los procedimientos de salud totalmente gratis en las instalaciones del Instituto Previsión del Magisterio (Inprema). JS