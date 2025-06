INADI permanece cerrado por paro de empleados y cientos de pacientes esperan atención médica

Tegucigalpa – El Instituto Nacional del Diabético (INADI) amaneció este miércoles con sus puertas cerradas debido a una asamblea informativa de sus empleados, quienes se han sumado al paro de labores convocado por los sindicatos del sector salud a nivel nacional.

La medida tomó por sorpresa a cientos de pacientes, en su mayoría personas con diabetes que desde tempranas horas hacían fila para sus controles médicos y exámenes de laboratorio.

Los empleados del INADI reclaman el incumplimiento por parte de la Secretaría de Salud (SESAL) del ajuste salarial y el pago de quinquenios que les corresponde por ley. “Estamos apoyando la lucha nacional porque lo justo es justo. No nos han cumplido lo prometido”, dijo uno de los empleados que participaba en la asamblea, realizada a puertas cerradas.

Mientras tanto, en las afueras del centro médico, decenas de pacientes esperaban con preocupación. “Es muy peligroso para un diabético perder sus controles. Si no me hago los exámenes hoy, no me dan la cita, y eso me puede afectar mucho”, expresó doña Isabel Martínez, quien había llegado a las 5:00 a.m. desde Comayagüela.

Aunque algunos pacientes manifestaron comprensión con el reclamo de los trabajadores, también criticaron la falta de aviso previo. “En el INADI generalmente nos atienden bien, eso lo reconocemos, pero no se vale que nos tengan así, sin saber si nos van a ver hoy o no. Todos madrugamos para nada”, lamentó don Ernesto Perdomo, paciente del instituto desde hace seis años.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la atención se reanudará más tarde en el día. Muchos pacientes han decidido esperar en las filas con la esperanza de ser atendidos, mientras que otros se retiraron ante la incertidumbre.

El paro nacional en el sector salud continúa y ya comienza a impactar servicios clave como el del INADI, una institución fundamental para el control y tratamiento de personas con diabetes en el país.LB