Indigno que penas por caso de hospitales móviles sean mínimas gracias al Código Penal, dice Suyapa Figueroa

Tegucigalpa – Suyapa Figueroa, diputada por Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras (PSH) lamentó y condenó este jueves que los responsables de la compra fraudulenta de los siete hospitales móviles, tengan que recibir penas mínimas gracias al nuevo Código Penal que consideró “solo promueven la impunidad”.

Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, dijo en declaraciones a Radio América que la normativa penal aprobada en 2018 misma que entró en vigencia con su publicación en el diario oficial La Gaceta en mayo del siguiente año generó un ambiente propicio para que prevaleciera la corrupción y la impunidad en ese enorme caso de corrupción.

Señaló además que las penas que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad se quedan cortas, tal como ocurrió en las penas dadas por la compra de los hospitales modulares “no son las que verdaderamente debería recibir, porque no solo ocasionaron perjuicios económicos, sino pérdidas de vidas humanas en por falta de atención médica”.

En ese sentido, la profesional de la medicina sostuvo que esa –compra en el marco de la pandemia del COVID-19-, fue un delito contra la vida de las personas que debió haber sido analizado en otro contexto, porque el nuevo Código Penal lo hicieron los corruptos a la medida de sus delitos cometidos durante esta administración de 12 años.

También defendió que la amnistía política aprobada en febrero de este año en el Congreso Nacional, no puede ser considerada como un pacto de impunidad por la nueva oposición política que lidera el Partido Nacional (PN), “cuando ellos saben que fueron un gobierno corrupto y de un narcoestado, que de no ser por la justicia extranjero no habría justicia”, dijo.

Finalizó diciendo que es urgente que se instale en Honduras, una comisión internacional anticorrupción para que luche frente a ese flagelo que ha dejado tanto daño a la nación, de manera que se ataque además la impunidad para que de una vez se castigue a quienes delinquieron en los últimos gobiernos. JP