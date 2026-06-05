INA se reúne con organizaciones campesinas para desvincular al sector con invasiones de tierras

Tegucigalpa – El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de las principales organizaciones campesinas del país para abordar la problemática relacionada con las invasiones de tierras y las acciones que impulsa el Estado para enfrentar este fenómeno.

Durante el encuentro, Talavera defendió al movimiento campesino organizado y rechazó que se responsabilice de manera generalizada a los productores rurales por las ocupaciones ilegales de terrenos.

“No son los campesinos los que invaden tierras, son personas que se hacen pasar por campesinos”, afirmó el funcionario.

El titular del INA señaló que las organizaciones campesinas están de acuerdo en que quienes se encuentren ocupando tierras de forma ilegal deberán responder conforme a la ley y abandonar esas propiedades.

También aseguró que el Estado hondureño cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a estas situaciones y garantizar el respeto a la propiedad.

“Las instituciones de inteligencia del Estado han dicho que esto se está manejando desde el crimen organizado”, manifestó.

El funcionario reiteró que uno de los objetivos de la reunión es proteger la imagen de los verdaderos campesinos y evitar que se les vincule con acciones ilegales que, según sostuvo, son impulsadas por otros grupos. AD