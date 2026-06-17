INA defiende ley de fortalecimiento agroindustrial y advierte sobre más de 36 mil manzanas productivas invadidas

Tegucigalpa- El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, aseguró que la Ley de Fortalecimiento al Sector Agroindustrial busca proteger la producción nacional, la seguridad alimentaria, la inversión y la propiedad privada, al tiempo que fortalece las herramientas legales para combatir las invasiones de tierras en Honduras.

-“Si no hay seguridad jurídica, las inversiones no van a venir. Nadie quiere invertir en un país donde no se respeta la ley y donde la propiedad privada no está protegida”, afirmó Talavera.

El funcionario explicó que la normativa beneficia tanto a la agroindustria y el turismo como a productores grandes, medianos y pequeños, al reforzar disposiciones que ya existen en otras leyes, pero que requieren mecanismos más efectivos para su aplicación.

“Esta ley está protegiendo al sector agroindustrial, al turismo y a todos los productores. Lo que se busca es que no existan excusas para que los funcionarios encargados de aplicar la ley dejen de hacerlo y que se pueda prevenir el daño antes de que ocurra”, manifestó.

Según detalló, uno de los principales objetivos es evitar que las invasiones de tierras generen pérdidas irreparables para los propietarios y productores. Señaló que cuando una acción legal se ejecuta después de que una cosecha ha sido extraída de una propiedad ocupada ilegalmente, el daño económico ya se ha consumado.

El titular del INA enfatizó que la iniciativa pretende garantizar la seguridad jurídica, condición indispensable para atraer inversión nacional y extranjera.

El funcionario reveló que los informes disponibles indican que existen alrededor de 66 mil manzanas de tierra invadidas en el país, entre propiedades rurales y urbanas. Sin embargo, mostró especial preocupación por las tierras agrícolas en producción.

De acuerdo con los datos manejados por la institución, unas 31,850 manzanas cultivadas con palma africana se encuentran invadidas, cifra a la que se sumarían aproximadamente 6,000 manzanas pertenecientes a productores independientes.

“Estamos hablando de entre 36,000 y 40,000 manzanas productivas invadidas. Es una cantidad alarmante. Una sola manzana ocupada ilegalmente ya representa un problema; imaginar esta magnitud de afectación realmente preocupa, da hasta pena decirlo, es horrible”, expresó.

El director del INA concluyó que la aprobación y aplicación efectiva de la ley permitirá fortalecer la protección de la propiedad privada, reducir los conflictos por la tierra y brindar mayor confianza a los sectores productivos del país.LB