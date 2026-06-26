INA anuncia nuevos desalojos tras operativo en Choloma y asegura que se ejecutan con apego a la ley

Tegucigalpa- El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, anunció que continuarán los desalojos de tierras invadidas en diferentes sectores del país, luego del operativo ejecutado recientemente en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

El funcionario explicó que el desalojo realizado en el sector de Pueblo Nuevo ya estaba planificado y forma parte de una serie de procedimientos que serán ejecutados de manera consecutiva.

«El desalojo en Choloma ya estaba planificado. Se empieza a trabajar en eso y va a ser uno tras otro. Todos los procedimientos se realizan respetando los derechos humanos», afirmó Talavera.

El ministro aseguró que el Estado cuenta con mecanismos para atender la problemática agraria y señaló que el INA dispone de presupuesto para adquirir algunas propiedades destinadas a la distribución de tierras.

Asimismo, aclaró que el desalojo efectuado en Choloma no responde a la recién aprobada Ley de Protección a la Agroindustria, sino que se realizó con base en el marco jurídico vigente desde antes de la aprobación de esa normativa.

«Cada intervención se realiza con estricto apego a la ley y en respeto de la seguridad jurídica», sostuvo.

Talavera añadió que, una vez que la Ley de Protección a la Agroindustria entre en vigencia, esta funcionará de manera complementaria con la legislación existente para atender los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.

Las declaraciones del titular del INA se producen después de que la Policía Nacional ejecutará una orden judicial de desalojo en el sector de Pueblo Nuevo, municipio de Choloma, Cortés, donde más de 515 manzanas de tierra permanecían invadidas.LB