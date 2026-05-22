INA anuncia censo campesino en el Bajo Aguán tras denuncias de infiltración criminal

Tegucigalpa – El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, calificó como “triste y lamentable” la masacre que dejó 20 personas muertas en el Bajo Aguán y aseguró que las autoridades actuarán estrictamente apegadas a la ley para enfrentar la violencia en la zona.

El funcionario señaló que el conflicto en el Bajo Aguán es un problema histórico y complejo, agravado por la presencia de bandas del crimen organizado que se disputan la cosecha de la fruta de palma africana. Según investigaciones preliminares, grupos criminales también estarían utilizando a sectores campesinos por necesidad económica.

“Los campesinos son gente trabajadora que vive del diario vivir, pero vamos a actuar en el marco de la ley y quien sea culpable deberá enfrentar la justicia”, expresó Talavera.

Asimismo, anunció la realización de un censo de campesinos en la región, tras las denuncias sobre la infiltración de estructuras criminales. Indicó que el INA también impulsa programas para proteger a las familias campesinas mediante la compra de tierras para producción agrícola, aunque reconoció que los fondos disponibles son limitados.

Dijo que tiene conocimiento que las autoridades mantienen operativos en la zona y las primeras hipótesis apuntan a disputas entre bandas criminales por el control de la producción de palma africana, situación que habría dejado víctimas inocentes. LB