In extremis, Juticalpa vence por la mínima al Victoria

Juticalpa – El Juticalpa FC venció este sábado por la mínima al Victoria en el estadio Ruben Guifarro de Catacamas en el inicio de la novena fecha del Torneo de Clausura 2026.

La única jugada clara en el primer tiempo fue un remate desviado de Josué Villafranca que pasó muy por encima de la portería defendido por el arquero del Victoria, Michael Perelló.

Al minuto 62, el portero del Juticalpa, César Cálix, tapó un remate frontal del delantero panameño Rolando Blackburn.

La única anotación del partido llegó en el minuto 92, un remate de cabeza en el área del defensor uruguayo Fabricio Silva, el balón impactó en el poste y el rebote le quedó a Aldo Fajardo que solo definió con su pierna derecha.

Con el triunfo, el equipo canechero queda en sexto lugar con nueve puntos, mientras que el Victoria en cuarto puesto con 10 unidades.

La novena jornada se completa con los partidos: Marathón-Olimpia, Moptagua-Olancho FC, Platense-Real España y Génesis PN-Lobos. AG