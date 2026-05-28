Impunidad en muertes de abogados supera el 90 %, señala presidente del CAH

Tegucigalpa – El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olbin Sarmiento, expresó su preocupación tras el asesinato de dos profesionales del derecho en las últimas horas, hechos que vuelven a encender las alarmas dentro del gremio jurídico nacional.

– Resaltó que la impunidad en los casos de las muertes de abogados supera el 90 %.

Sarmiento señaló que la violencia contra abogados en Honduras continúa siendo un problema grave, al indicar que en las últimas décadas se han registrado más de 200 casos de profesionales del derecho asesinados en distintas circunstancias.

Manifestó que esta situación refleja el alto nivel de riesgo que enfrentan quienes ejercen la profesión en el país, especialmente aquellos vinculados a procesos sensibles o casos relacionados con criminalidad organizada y conflictos legales complejos.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades de seguridad y justicia para investigar de manera exhaustiva los recientes crímenes y garantizar protección para los miembros del gremio jurídico.

La institución reiteró su preocupación por la falta de resultados en muchos de los casos ocurridos en años anteriores y pidió acciones concretas para combatir la impunidad y frenar la violencia contra los profesionales del derecho en Honduras.

Dijo que la impunidad en los casos de las muertes de abogados supera el 90 %. IR