Impunidad: A dos semanas del asesinato del abogado Altamirano, “las investigaciones continúan”

Tegucigalpa – Dos semanas han pasado desde que el abogado René Altamirano fuera acribillado en el barrio Medina de San Pedro Sula, norte de Honduras, pero se desconoce el paradero de los que le quitaron la vida.

– La gran interrogante ciudadana es si funcionan las cámaras del 911 instaladas en San Pedro Sula y específicamente en el lugar donde se produjo el crimen.

Declaraciones recientes de las autoridades afirman que “las investigaciones avanzan”, pero no se materializan personas detenidas como parte de las diligencias policiales.

Altamirano fue regidor en la administración municipal de Armando Calidonio, además era el apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunceri, y llevó la defensa de casos mediáticos como el de Plutarco Ruiz y de José “Chepe” Handal Pérez.

En declaraciones públicas, autoridades policiales señalaron que mantenían abiertas dos líneas de investigación en torno al suceso que acabó con la vida de Altamirano, quien además fue exjuez de la República.

Una de las principales hipótesis que mantiene la Policía es la venganza por un caso judicial en el asesinato del abogado, asimismo se investiga la participación de la estructura criminal “La Kleibona” en este asesinato. JS