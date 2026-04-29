Impulsan reforma a Ley de No Violencia en los Estadios desde el Congreso con compromiso de barristas

Tegucigalpa – Reformas a la Ley Especial para la Seguridad y la Prevención de la Violencia en los Estadios de Fútbol e Instalaciones Deportivas de Honduras, anunció el presidente de la Comisión de Deportes del Congreso Nacional (CN), Ricardo Elencoff.

El comunicado se dio tras una reunión con representantes de las barras de los clubes Olimpia, Motagua, Real España y Marathón, quienes manifestaron su interés en participar en el proceso de actualización de la normativa vigente desde 2015.

Como expuso Elencoff, la actual ley no se aplica de manera efectiva, por lo que se busca fortalecerla con un reglamento acorde al contexto nacional. Sumado a ello, destacó que las propias barras han solicitado someterse a un censo para identificar a sus integrantes y mejorar los controles.

“Quieren ser parte de la reforma de la Ley de No Violencia en los Estadios y también de la solución a los problemas que se dan por falta de controles”, expresó, al calificar el encuentro como un “acto de buena fe”.

El diputado indicó que la ley debe involucrar a todos los actores del fútbol, incluyendo clubes, autoridades deportivas como la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y la Liga Nacional; así como instituciones de seguridad del Estado y a los aficionados.

Asimismo, agradeció al Presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, por el respaldo a la comisión encargada de aplicar la normativa. “Por primera vez tenemos un presidente que realmente ama el fútbol y que nos ha dado su palabra” resaltó.

“Queremos una ley que obligue a todos, pero que también proteja a todos”, concluyó Elencoff, y destacó que el objetivo es devolver la confianza a la población general para asistir a los estadios.

La reforma a la ley responde a la balacera reportada en las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés el 12 de abril, que dejó varios heridos y fue protagonizada por integrantes de la barra Ultra Fiel del Olimpia y Revolucionarios del Motagua. AD