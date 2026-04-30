Impulsan ley para readecuar deudas agrícolas en BANADESA

Tegucigalpa- La Comisión de Agricultura del Congreso Nacional promoverá una iniciativa de ley orientada a la reactivación del sector agroalimentario mediante la readecuación de deudas para productores.

“Es un proyecto impulsado por el presidente (Zambrano), con el compromiso que tiene este Poder del Estado con el sector agroalimentario”, expresó el diputado Javier Mendieta, presidente de la comisión. La medida busca aliviar la carga financiera de pequeños, medianos y grandes productores.

Explicó que recientemente se asignaron dos mil millones de lempiras al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) con el fin de fortalecer su operatividad y facilitar el acceso a financiamiento en el campo.

Mendieta detalló que la propuesta contempla condiciones favorables para los productores, incluyendo tasas de interés del 2%, con plazos de hasta 20 o 25 años y períodos de gracia de entre dos y tres años.

No obstante, reconoció que se requieren acciones estructurales adicionales para afrontar la alta mora que enfrenta actualmente BANADESA, y darle la oportunidad a los agrícultores de adecuar su deuda con mayor seguridad jurídica.

El programa también integrará fondos provenientes para apoyar a productores que actualmente están en riesgo de perder sus garantías hipotecarias y que necesitan condiciones accesibles para continuar operando.

El legislador aseguró que esta iniciativa responde a compromisos adquiridos y a la necesidad de fortalecer la producción nacional, al tiempo que destacó la importancia de volver al campo para garantizar la seguridad alimentaria y la generación de empleo. AD