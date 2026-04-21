Impulsan ley para ampliar uso de cámaras Gesell ante aumento de abusos infantiles en Honduras

Tegucigalpa – La directora de Casa Alianza y miembro del Comité contra el abuso infantil, Cándida Sauceda, informó sobre la presentación de una iniciativa legislativa ante el Congreso Nacional de Honduras para fortalecer el uso de las cámaras Gesell en investigaciones de abuso sexual infantil.

Según explicó, la propuesta busca ampliar el presupuesto asignado al Ministerio Público (MP), con el objetivo de instalar al menos 31 cámaras Gesell a nivel nacional, herramientas clave para la toma de declaraciones de menores en condiciones que eviten su revictimización.

Sauceda advirtió que los casos de abuso sexual infantil mantienen una tendencia al alza, detallando que entre 2017 y 2025 se han registrado más de 17,000 denuncias recibidas por el Ministerio Público.

“La intención es contar con un sistema de protección efectivo para niños y niñas, que permita realizar investigaciones adecuadas sin exponerlos nuevamente a situaciones traumáticas”, señaló.

La defensora subrayó que la falta de estas herramientas limita la capacidad de respuesta institucional y puede derivar en procesos de revictimización que afectan aún más a las víctimas, por lo que urgió a los diputados a respaldar la iniciativa y garantizar los recursos necesarios para su implementación. LB