Impuesto de 1 % a remesas provocaría impacto de 200 millones de dólares en Honduras

Tegucigalpa – Juan Carlos Hernández, presidente del Colegio Hondureño de Economistas, (CEH), dijo hoy que el impuesto del 1 % a remesas provocaría un impacto en Honduras de 200 millones de dólares.

El impuesto a las remesas es una medida fiscal reciente en EE.UU. que grava con un 1% las transferencias de dinero enviadas desde ese país a otros, aplicable desde el 1 de enero de 2026, principalmente a métodos físicos (efectivo, cheques).

En ese orden, el economista recordó que este año los migrantes hondureños enviaron al país 12 mil millones de dólares en concepto de remesas.

Si se toma en cuenta ese valor el impacto podría ser de 200 millones de dólares, dijo.

No obstante, reflexionó que los migrantes pueden optar por enviar mayor cantidad de dinero pero reducir los envíos.

Explicó que los migrantes buscarían alternativas para minimizar este impacto como enviar más dinero, pero evitar el envío periódico.

A partir del 1 de enero, enviar dinero al extranjero desde Estados Unidos será más caro para millones de personas.

Una ley federal impone un impuesto del 1% a ciertas remesas.

Impuesto del 1% en remesas

Aplica

-Efectivo

-Giros Postales

-Cheques de caja

No aplica

-Transferencias desde cuentas bancarias

-Tarjetas de débito o crédito

Honduras cuenta actualmente con más de un millón de migrantes en Estados Unidos, la mayoría hace envíos periódicos de remesas a sus familiares en Honduras.

No obstante, con este nuevo impuesto se pueden reducir los envíos, no así la cantidad anual que se percibe por este concepto, razonó el economista. (RO)