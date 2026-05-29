Imponen detención judicial al segundo deportado e involucrado en la muerte de policías

San Pedro Sula – A la Secretaría del Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, agentes de la DPI remitieron al segundo deportado sobre la muerte violenta de cinco funcionarios policiales, a quien le ejecutaron la orden de captura de fecha 28 de mayo.

En la audiencia de declaración de imputado, la Fiscalía, ratificó el requerimiento, presentó al imputado, describió su participación y pidió la medida cautelar limitativa de la libertad. La defensa, rechazó la tesis fiscal, presentó arraigo domiciliario, familiar y la documentación de su condición crítica de salud, solicitando el arresto domiciliario.

El Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Jefry Josseth Guardado Herrera, al suponerlo responsable de los delitos de asesinato, homicidio en su grado de ejecución de tentativa inacabada y asociación para delinquir, en perjuicio Lester Josué Amador Herrera, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Nels Makley Eguigure Benavides, Emerson Josué Canales Fúnez (fallecidos), Jetson Abel Rivera Vásquez, Alex Raúl Espinal Suarez (heridos) y los derechos fundamentales la sociedad del Estado de Honduras.

Ante las circunstancias de los hechos, el debido proceso, la legalidad, el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación, y para asegurar su presencia en la siguiente etapa del proceso, el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, determinó que dicho encausado cumpla el término legal en el espacio de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán.

La audiencia inicial, se programó para las 09:00 de la mañana del lunes 1 de junio. JS