Implicado en crimen de estudiante progreseña, recibe medida de prisión preventiva por rosario de delitos contra seis mujeres en Siguatepeque

Tegucigalpa – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó en audiencia inicial la medida de prisión preventiva a un hombre señalado por rosario de delitos en contra de seis mujeres en la ciudad de Siguatepeque.

El imputado responde al nombre de Cristian Ariel Rodríguez Ortega, acusado de los delitos de secuestro, tentativa de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación, violación y asociación para delinquir.

Rodríguez Ortega será remitido a la cárcel de El Progreso para cumplir los dos años de reclusión.

La audiencia preliminar se programó para el miércoles 15 de abril a partir de las 9:30 de la mañana.

Cabe recordar que esta persona también está implicado en el crimen de la estudiante de medicina del municipio de El Progreso, Valeria Alvarado Borjas, en la que tiene la medida de prisión preventiva junto a Dennis Alexander Galván Canales.

Según las investigaciones, el imputado es un mecánico que es miembro de la Mara Salvatrucha, que interceptaba mujeres cuando estaban solas, las privaba de su libertad, les robaba sus vehículos y hasta les agredía sexualmente. AG