Impartir clases por 200 días anuales no es relevante para el ministro de Educación

Tegucigalpa – La métrica para medir el desempeño educativo no deben ser los 200 días de clases únicamente, reiteró este jueves el ministro de Educación, Daniel Sponda.

“Los principales elementos del plan de refundación, el primero es la alimentación escolar. Nosotros podemos tener 200 días de clases, pero si nuestros niños no comen, jamás van a aprender”, señaló el funcionario.

El funcionario recibió las felicitaciones de la presidenta Xiomara Castro durante el Consejo de Ministros desarrollado el miércoles, por la reparación de escuelas durante su gestión.

Por otro lado, dijo Sponda, “tuvimos interrupción en el proceso del desarrollo del año lectivo en el departamento de Gracias a Dios e Islas de la Bahía y suspendimos el receso académico de julio y el feriado de septiembre y alargamos el año escolar hasta el 15 de diciembre en esos dos departamentos”, por eso, insistió que “esa métrica de los días de clases no es relevante en realidad”.

Para el funcionario, el planteamiento de la recuperación de los días que se mantuvo la suspensión, dijo al referirse a cómo las ondas tropicales obligan a suspender clases.

“Aquí lo importante, (es) siempre vamos a recibir críticas, hoy gracias a la buena gestión que hemos llevado no hay noticias de que a los profesores no se les paga a tiempo o que la alimentación escolar no está llegando”, dijo.

Sponda agregó que la ejecución presupuestaria en 2022 fue excelente, “sino me equivoco, superamos el 98 %, este año vamos con muy buen tino también”, manifestó tras referir que se ha reunido con autoridades del Banco Mundial para activar financiamientos atrasados. VC