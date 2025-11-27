¡Imparable violencia! Ultiman a balazos a taxista en El Progreso

El Progreso – Un conductor de taxi fue ultimado a balazos este jueves en la comunidad de Las Minas en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro.

El taxista fue identificado únicamente como Néstor, y conocido como “El Profe”.

El ataque ocurrió en plena vía pública, generando consternación entre los vecinos del sector.

Se conoció que el taxista cubría la ruta El Progreso-Agua Blanca Sur, que conducía la unidad #051 y con número de placa HDZ 0649.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG