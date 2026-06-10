Impacto de rayo provoca daños estructurales en el Hospital del Niño Quemado

Tegucigalpa – Un rayo que cayó durante la fuerte tormenta registrada la tarde de este martes en Tegucigalpa causó daños estructurales en las instalaciones del Centro Hondureño para el Niño Quemado (CEHNIQ), generando preocupación entre las autoridades del centro asistencial, que ahora solicitan apoyo para realizar las reparaciones necesarias.

El director del Centro Hondureño para el Niño Quemado (CEHNIQ), doctor Omar Mejía Zúñiga, informó que un rayo impactó las instalaciones del hospital mientras personal médico atendía a una menor con quemaduras graves, provocando un fuerte estruendo que alarmó a pacientes y trabajadores.

“Eran aproximadamente las tres de la tarde cuando comenzaba la tormenta en la capital. Estábamos atendiendo a una niña con grandes quemaduras, procedente de La Ceiba, cuando escuchamos un gran estruendo provocado por un rayo”, relató el galeno.

El médico detalló que, tras el incidente, ingenieros del centro hospitalario realizaron una inspección preliminar y determinaron que una de las paredes posteriores del edificio fue desplazada por la fuerza del impacto, por lo que se iniciaron evaluaciones para determinar el alcance de los daños estructurales.

Mejía Zúñiga señaló que la situación es preocupante debido a que el hospital alberga equipo médico de alto valor, parte del cual fue donado por la cooperación japonesa, y que podría verse afectado si no se realizan las reparaciones con prontitud.

“Necesitamos apoyo a nivel nacional porque este es un hospital referente para la atención de niños quemados de todo el país. Requerimos el respaldo de la Secretaría de Salud, ya que no contamos con la capacidad económica para asumir estos gastos”, manifestó.

El director indicó que en las próximas horas se espera un informe técnico que detallará los daños ocasionados y el costo estimado de las reparaciones que deberán ejecutarse para garantizar la seguridad de los pacientes y del personal médico.

Actualmente, el CEHNIQ mantiene hospitalizados a menores procedentes de distintas regiones del país, por lo que las autoridades consideran urgente restaurar las áreas afectadas y prevenir mayores riesgos.

Por su parte, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) reiteró el llamado a la población para que extreme las medidas de prevención durante tormentas eléctricas. Entre las recomendaciones destacan evitar actividades al aire libre, no refugiarse bajo árboles, buscar lugares seguros, abstenerse de utilizar teléfonos celulares en espacios abiertos y suspender actividades deportivas mientras persistan las descargas eléctricas. LB