Imagen de la Virgen de Suyapa retorna a la capital tras peregrinación en Trujillo

Tegucigalpa – La imagen de la Virgen de Suyapa retornó vía aérea este viernes a la capital tras una peregrinación por varias parroquias de las Diócesis de Trujillo.

– Para este año se estima que más de 1.5 millones de peregrinos visitarán a la Virgen de Suyapa en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa.

El traslado de la imagen de la Virgen de Suyapa estuvo a cargo de la Fuerza Aérea de Honduras.

Por medio de la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, llevaron a cabo este día el traslado vía aérea de la Virgen de Suyapa Patrona de Honduras y Capitana General de las Fuerzas Armadas, desde la Diócesis de Trujillo, departamento de Colón, hacia la ciudad capital, Tegucigalpa, indicó la institución armada.

Este acto refleja el profundo respeto, la fe y el compromiso permanente que mantienen las Fuerzas Armadas con las tradiciones, los valores espirituales y la unidad del pueblo hondureño.

Cabe señalar que, la Virgen de Suyapa también ostenta el título de Capitana General de las Fuerzas Armadas de Honduras.

Este año se conmemoran 279 años desde aquella tarde en que la Madre de Dios se quiso entregar a los hondureños bajo la advocación de María de Suyapa.

En el año 1925, el papa Pío XII declaró a Nuestra Señora de Suyapa, Patrona de la República de Honduras, y se escogió el 3 de febrero como el día de la celebración patronal, con misa y oficio propios.

El 02 de enero se llevará a cabo la tradicional alborada a la Virgen de Suyapa y durante los nueves días antes tendrá lugar una novena con la participación de varias parroquias y movimientos eclesiásticos.

No obstante desde este día se lleva a cabo una novena con la participación de varias parroquias y movimientos eclesiales de todas las diócesis del país. (RO)