Ilkay Gündogan ficha por el Galatasaray

Londres – El mediocampista alemán Ilkay Gündogan ha sido confirmado este martes como nuevo jugador del Galatasaray, firmando un contrato de dos años tras abandonar el Manchester City.

Gündogan, que regresó al Manchester City el pasado verano tras una temporada en el Barcelona, no había disputado ni un minuto en las primeras jornadas de la Premier League 2025-26 y no fue convocado para el último encuentro de los ‘citizens’.

A lo largo de sus ocho temporadas en Inglaterra, se consolidó como un jugador clave, logrando múltiples títulos nacionales e internacionales, entre ellos cinco Premier League, dos FA CUP, cuatro Copas de la Liga y una Liga de Campeones.

El acuerdo incluye todas las formalidades necesarias para que Gündogan pueda ser inscrito en la fase de grupos de la Champions League, con la posibilidad de enfrentarse al Manchester City en la última jornada, un reencuentro especial con su antiguo club. EFE