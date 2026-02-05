Ilia Topuria anuncia su regreso: «El campeón ha vuelto»

Madrid – El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria compartió este jueves un carrusel de imágenes y fotos con el mensaje «El campeón ha vuelto» en su cuenta de la red social Instagram, en el que aparece entrenándose y deja caer su posible regreso a la Ultimate Fighting Championship (UFC), tras dos meses de ausencia por problemas personales.

Aunque en la publicación no especifica la fecha exacta de ese posible regreso, todo apunta a que el actual doble campeón mundial de peso ligero de MMA (artes marciales mixtas) podría volver pronto a subirse al octógono para luchar.

‘El Matador’ anunció el pasado 27 de septiembre que no pelearía en el primer trimestre de 2026, debido a unos problemas personales: «Estoy pasando un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible», comunicó en su perfil de la red social X.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid) tramita las cuestiones familiares derivadas de su separación de Giorgina Uzcategui tras haber sido denunciado por ella por presuntos malos tratos.

Según el luchador, todo comenzó con la demanda de divorcio presentada por él, precedida de semanas de negociación tras la separación.

«Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizado por la justicia», aseguró él en su cuenta de X a comienzos de 2026.

El luchador hispano-georgiano no sube al octógono desde el 28 de junio de 2025, cuando derrotó al brasileño Charles Oliveira en el UFC 317 en Las Vegas.

De esta forma, Topuria estaría iniciando la preparación para la defensa del título de peso ligero en un combate en el que lucharía, presumiblemente en los próximos meses de verano, contra el estadounidense Justin Gaethje, después de que este ganase a Paddy Pimblett. EFE