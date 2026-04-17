IICA ofrece apoyo técnico al Gobierno de Honduras para transformar el agro y fortalecer la seguridad alimentaria

Tegucigalpa– El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ofreció apoyo técnico al Gobierno del presidente Nasry Asfura para transformar el agro y fortalecer la seguridad alimentaria.

El presidente Asfura, recibió en Casa Presidencial al director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammad Ibrahim, quien ofreció el respaldo técnico del organismo para acompañar la transformación agrícola de Honduras.

Durante el encuentro se abordó el papel estratégico del sector agropecuario como motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo social, especialmente en las zonas rurales del país.

La agenda incluyó el tema de la cooperación técnica para modernizar los sistemas alimentarios, fortalecer capacidades institucionales, impulsar políticas públicas y movilizar recursos orientados a mejorar la productividad y la competitividad del sector agropecuario.

También se analizaron acciones conjuntas para enfrentar amenazas sanitarias y productivas como el gusano barrenador del ganado, el Fusarium Raza 4 Tropical que afecta al banano, la gripe aviar y la peste porcina africana.

Asimismo, se discutieron medidas para responder a los efectos de la sequía y el estrés climático, incluyendo riego, suministro de semillas y fertilizantes, planificación de siembras y fortalecimiento de incentivos productivos para tecnología, café y ganadería.

El mandatario expresó especial interés en avanzar en un plan para la construcción de una planta de procesamiento de semillas, con el objetivo de garantizar abastecimiento constante y fortalecer la seguridad alimentaria nacional. IR