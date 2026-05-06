IHTT y dirigencia del transporte urbano seguirán en mesas técnicas analizando un reajuste tarifario la próxima semana

Tegucigalpa – El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado afirmó que se sigue en la mesa técnica analizando la situación que presentaron la dirigencia del transporte urbano en torno a un ajuste a la tarifa.

Señaló que tras concluir una reunión con los dirigentes del transporte urbano se establecieron varios puntos entre ellos que la próxima semana se volverán a reunir para seguir tratando el tema de la tarifa.

Indicó que en base a la dirigencia la tarifa técnica sería de 21 lempiras, en este momento está en 13 lempiras más los cinco que se pagan en subsidios la tarifa técnica es de 18 lempiras, por lo que los transportistas esperan que se haga un ajuste de seis a siete lempiras.

En ese sentido, se seguirá analizando el tema para poder beneficiar a la población.

También se habló del tema de los pagos pendientes mismos que se han actualizado y se está a un 80% del pago de los cuatro meses.

Agregó que se espera que en esta semana se culmine de pagar en su totalidad la deuda pendiente.

Aseguró que se han pagado alrededor de 230 millones de lempiras a los transportistas a nivel nacional y hacen falta por pagar alrededor de 70 millones de lempiras.

La próxima semana se seguirá analizando estos temas que ellos pidieron que se regularizara en torno a los respuestas para que haya una regulación de precios en los mismos.

Reafirmó que hasta el momento no hay ningún incremento a la tarifa.

Por otra parte, afirmó que en el transporte de carga se autorizó un aumento por kilómetro recorrido.

Asimismo, se seguirán en las mesas técnicas analizando la situación que ellos presentan. PD/IR