IHTT llama al diálogo con conductores de plataformas digitales tras protesta en Tegucigalpa

Tegucigalpa- El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, invitó a construir consensos técnicos entre el sector de taxistas legalmente concesionados y los operadores de aplicaciones móviles.

La iniciativa surge después de que conductores de servicios ejecutaran un plantón que obstaculizó temporalmente el tránsito vehicular, en rechazo a los operativos de decomiso realizados por las autoridades.

Maldonado aseguró que el IHTT no ha recibido una solicitud formal por parte de los representantes de estas plataformas, aunque reiteró la disposición de la institución para dialogar y buscar soluciones al conflicto.

“Estamos aplicando la ley, simple y sencillamente. No queremos generar afectaciones, pero quienes operan sin las concesiones correspondientes del Estado están sujetos a sanciones”, señaló.

Maldonado reconoció además que actualmente no existe un registro oficial de cuántos vehículos brindan servicio mediante aplicaciones móviles, debido a que cualquier propietario puede incorporarse a estas plataformas a través de los sistemas digitales disponibles. AD