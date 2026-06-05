IHTT lanza nuevo papel de seguridad para certificados de operación y permisos de explotación del transporte terrestre

Tegucigalpa. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) presentó oficialmente el nuevo papel de seguridad que será utilizado en los certificados de operación y permisos de explotación del transporte terrestre a nivel nacional, una medida orientada a fortalecer la transparencia, la legalidad y la modernización institucional.

Durante el acto de lanzamiento, las autoridades destacaron que esta iniciativa representa un avance significativo en la protección documental, al incorporar medidas especiales de autenticidad que permitirán prevenir alteraciones, falsificaciones y usos irregulares de los certificados, contribuyendo al combate de la ilegalidad en el sector transporte.

Asimismo, se informó que la implementación de este nuevo sistema de seguridad documental se desarrolla bajo los estándares de la norma ISO 27001, garantizando documentos más confiables, modernos y con altos niveles de seguridad y calidad.

Las autoridades del IHTT señalaron que, desde el inicio de la actual administración hace aproximadamente cuatro meses, la institución ha logrado recaudar más de 30 millones de lempiras, reflejando un fortalecimiento en la gestión administrativa y financiera.

Como parte de los esfuerzos de modernización, el instituto también ha impulsado procesos de simplificación administrativa que han permitido reducir los tiempos de espera hasta en un 45 %, además de avanzar en la atención de expedientes que permanecían en mora desde hace más de una década.

El IHTT reafirmó su compromiso con la transparencia, la innovación y la mejora continua de los servicios que brinda a los concesionarios y usuarios del transporte terrestre, con el objetivo de construir un sistema más eficiente, ordenado y seguro para todos los hondureños.

Las autoridades agradecieron la confianza de los concesionarios, transportistas, personal técnico y administrativo, así como el respaldo de las diferentes instituciones que han contribuido al desarrollo de este proyecto, considerado un símbolo de avance institucional y fortalecimiento de la legalidad en Honduras.

Al evento asistieron representantes de la División Anti Extorsión y Asociaciónes Terroristas (DAET), Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas de Honduras, Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), Sistema Nacional de Emergencias 911, Alcaldía Municipal del Distrito Central, Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso Nacional entre otros. IR