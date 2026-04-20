IHTT descarta aumento al pasaje de taxi ante denuncias de usuarios

Tegucigalpa- Ante las quejas de usuarios por incrementos de hasta cinco lempiras en la tarifa del taxi, el comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Emilio Josué Maldonado, aseguró que actualmente no existe autorización oficial para aumentar el pasaje.

El funcionario explicó que, aunque se mantienen conversaciones con la dirigencia del sector taxi, todavía no se ha alcanzado un consenso que permita aplicar un ajuste en la tarifa.

“Seguimos trabajando en mesas técnicas con el gremio del taxi; sin embargo, al día de hoy no está autorizado ningún incremento”, reiteró Maldonado.

Indicó que estas reuniones buscan analizar posibles ajustes de manera temporal, tal como se ha hecho con otras modalidades del transporte, pero cualquier decisión será anunciada de forma oficial una vez concluyan las negociaciones.

Mientras tanto, el titular del IHTT fue enfático en señalar que cualquier aumento aplicado actualmente carece de respaldo legal, por lo que instó a la población a denunciar cobros indebidos.

Las autoridades continuarán esta semana con las mesas de trabajo, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan regular la situación sin afectar a los usuarios ni al sector transporte, puntualizó el funcionario. LB