IHTT desautoriza incrementos a tarifa del transporte interurbano

Tegucigalpa – El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), desautorizó el incremento de tarifas al servicio interurbano en todo el país.

– Se comunicó que el gobierno mantiene el compromiso de proteger a las familias mediante mecanismos como el bono compensatorio que se paga a los transportistas.

Así lo informó esta oficina del gobierno mediante un comunicado de prensa emitido en las últimas horas.

La comunicación oficial establece que no se han aprobado aumentos al pasaje en las rutas que cubren la zona oriental y tampoco en ninguna parte de la República.

Señalaron que cualquier cobro adicional al servicio de transporte interurbano carece de legalidad institucional.

El IHTT recordó que es el único ente autorizado para aprobar incrementos al servicio de transporte.

“Aquellos concesionarios que persistan en el cobro abusivo e ilegal serán objeto de fuertes sanciones administrativas, que incluye multas económicas y la posible suspensión de certificados de operación, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente”, advirtió el IHTT. JS