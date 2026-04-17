IHTT desautoriza aumento al taxi colectivo y al transporte urbano de la capital

Tegucigalpa – El comisionado presidente del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Josué Maldonado, desautorizó este jueves cualquier incremento a la tarifa del servicio de taxi colectivo a nivel nacional y al transporte urbano de la capital.

La determinación se toma luego de que en las últimas horas se anunciaran aumentos unilaterales en distintas zonas del país.

Maldonado señaló que ningún ajuste tarifario tiene validez si no es autorizado oficialmente por el IHTT.

“Seguimos trabajando en mesas técnicas con los dirigentes de las distintas modalidades de transporte, analizando un posible ajuste temporal derivado del incremento en los precios de los combustibles. Sin embargo, queda descartado por el momento cualquier incremento, porque no hemos oficializado ningún cambio. Todavía estamos definiendo cuál sería ese ajuste”, declaró el funcionario.

Maldonado reconoció la presión que enfrentan los transportistas por la crisis internacional de los combustibles, pero enfatizó que el diálogo debe prevalecer.

“Sabemos que cada semana se han estado realizando algunos incrementos en ciertos puntos. No obstante, este gobierno ha mantenido las puertas abiertas. El diálogo tiene que predominar. Esperamos que la próxima semana ya tengamos consensos y posibles soluciones, los cuales les notificaremos de forma oficial y responsable”, añadió.

Respecto al transporte urbano de la capital, el comisionado sostuvo que ya hay acuerdos firmados.

“Ya hay acuerdos firmados con el transporte urbano de Tegucigalpa y existen compromisos claros. Vamos a continuar trabajando en mesas técnicas para analizar el tema tarifario, pero quedan descartados los incrementos. A los transportistas se les está apoyando a través del bono compensatorio que ya se les está entregando”, apuntó el funcionario. IR