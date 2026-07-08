IHTT contempla llamar a revisión de tarifa del taxi si precio de combustible sigue a la baja

Tegucigalpa – Emiliano Maldonado, comisionado presidente Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), anunció hoy que contemplan llamar a una revisión de tarifa al sector taxi si los precios de los combustibles continúan a la baja.

«Si sigue la tendencia para abajo, nuestra obligación es hacer el llamado a la dirigencia del transporte para revisar nuevamente lo que hemos llegado en base a los acuerdos», expresó.

Recordó que a causa de las alzas a los precios de los combustibles se les concedió un aumento provisional de cinco lempiras a la tarifa del taxi.

No obstante, ahora que los precios de los combustibles comienzan a bajar es necesario revisar la tarifa.

En ese sentido, anunció que la próxima semana se realizará una reunión para revisar si es necesario hacer ajustes a las actuales tarifas.

Desde el inicio de la crisis de los combustibles se registraron 18 incrementos o alzas a los precios de los combustibles, eso no quiere decir que se deba esperar ese mismo número de rebajas, explicó.

Ya existe un equipo técnico que está revisando este tema, anunció.

Aunque evitó precisar una fecha en específico, dijo que en las próximas semanas se convocará a la dirigencia del transporte para analizar un ajuste a la actual tarifa. (RO)