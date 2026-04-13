IHTT advierte sanciones por cobros indebidos tras ajuste temporal al transporte público

Tegucigalpa- El comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Emilio Maldonado, informó que la institución intensificará operativos de fiscalización para garantizar el cumplimiento de las tarifas oficiales del transporte público, tras la aplicación de ajustes temporales derivados del incremento internacional en el precio de los combustibles.

-No hay incremento para el bus urbano y el sector taxi, autoridades del IHTT piden denunciar abusos. Bus suburbano el incremento es de 15% y el interurbano del 30%.

Maldonado: «El Gobierno de la República, para proteger la economía familiar, ha decidido continuar con el bono compensatorio de manera temporal para no generar este grado de afectación».

Según explicó, el aumento impacta directamente a los usuarios, por lo que se establecieron medidas diferenciadas: el transporte urbano en buses mantendrá su tarifa de 13 lempiras, ya que el Gobierno continuará absorbiendo el ajuste; mientras que el transporte suburbano registrará un incremento del 30 % y el interurbano del 15 %.

El funcionario advirtió que cualquier cobro fuera de lo autorizado será sancionado conforme a la ley, incluyendo multas a los concesionarios que incumplan los acuerdos.

Asimismo, reiteró que la Inspectoría General del IHTT dará seguimiento permanente para verificar que se respeten las tarifas y beneficios como el descuento al adulto mayor.

Maldonado señaló que se trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público y la Dirección de Protección al Consumidor, realizando inspecciones en terminales de transporte para garantizar que los ajustes se apliquen correctamente.

No hay aumento en taxi

En cuanto al transporte en taxi, indicó que no habrá incremento en la tarifa por el momento, ya que continúan las mesas técnicas para encontrar alternativas como la conversión de unidades a gas y soluciones frente a la ilegalidad en el sector.

El titular del IHTT también anunció que se avanza en la reestructuración de la tabla de precios para cada modalidad y recorrido, la cual será publicada oficialmente en los próximos días.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades a través de la línea habilitada del IHTT, reiterando el compromiso de la institución de velar por el respeto a las tarifas establecidas y la protección de los usuarios.LB