IHSS suma 20 días sin realizar cirugías electivas a derechohabientes

Tegucigalpa – Las cirugías electivas suman 20 días suspendidas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), debido a la falta de insumos médicos.

La situación afecta directamente a pacientes que ya contaban con procedimientos programados en los distintos centros asistenciales de la institución.

De acuerdo con la información, la carencia de materiales básicos y equipos necesarios para las intervenciones quirúrgicas obligó a las autoridades hospitalarias a tomar nuevamente esta medida, con el objetivo de priorizar la atención de emergencias y casos de mayor gravedad.

La suspensión genera preocupación entre los derechohabientes, ya que muchos pacientes permanecen en listas de espera desde hace meses, mientras persisten los llamados para que se agilicen los procesos de abastecimiento y se restablezcan los servicios quirúrgicos de manera normal en el IHSS. IR