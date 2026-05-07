IHSS sigue dando tumbos con una crisis más grave que la de la Secretaría de Salud, según diputado Umaña

Tegucigalpa – El diputado Carlos Umaña reiteró que la crisis del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es incluso más compleja y grave que la que enfrenta la Secretaría de Salud, debido a la estructura técnica, financiera y administrativa que sostiene al sistema de seguridad social del país.

Umaña explicó que el IHSS no sólo administra la atención médica, sino también los regímenes de invalidez, vejez y muerte, así como el de riesgos profesionales, lo que convierte a la institución en un ente “sumamente complejo” que requiere personal altamente calificado y especializado en seguridad social.

En ese sentido, el parlamentario consideró que el Seguro Social necesita una profunda transformación jurídica que permita sacar la influencia política de la institución, evitando que los gobiernos de turno controlen la elección de autoridades, las compras de suministros y las contrataciones de personal.

Asimismo, cuestionó el tamaño de la estructura administrativa del IHSS, al asegurar que existe un aparato burocrático “obeso”, con dualidad de funciones alejadas de la atención médica, lo que limita la eficiencia institucional.

A renglón seguido el doctor Umaña criticó que la crisis haya sido enfrentada mediante un PCM de emergencia que no fue discutido ni aprobado en el Congreso Nacional, situación que, según dijo, impidió reconocer la mora histórica del Estado con el Seguro Social, que ronda los 9 mil millones de lempiras.

Añadió que tampoco se autorizó plenamente el uso de más de 5 mil millones de lempiras en fondos “intocables”, recursos que podrían utilizarse para expansión y fortalecimiento institucional, aunque no para gasto corriente.

El diputado manifestó que, pese a algunas mejoras puntuales, el IHSS “sigue dando tumbos” y las quejas de los derechohabientes continúan, por lo que insistió en que el Estado debe asumir su responsabilidad financiera como principal patrono y deudor de la institución.

Finalmente, sostuvo que únicamente el Congreso Nacional puede reconocer oficialmente la deuda histórica y obligar al Estado a inyectar recursos que permitan rescatar y estabilizar el sistema de seguridad social hondureño, en este último punto basa su opinión de que el PCM de emergencia del IHSS, debió pasar por el Legislativo. LB