IHSS reporta aumento anual de hasta 30 % en cáncer infantil

Tegucigalpa – En los últimos cinco años, Honduras ha sobrepasado los 450 casos de cáncer infantil, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a los especialistas en oncología pediátrica.

Así lo dio a conocer la doctora Clarissa Aguilar, representante del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), quien señaló que cada año se registra un incremento de entre el 20 % y el 30 % en nuevos diagnósticos dentro de esa institución.

La especialista explicó que el cáncer infantil es considerado un “cáncer del desarrollo”, con dos picos de mayor incidencia: el primero entre los 0 y los 5 años, y el segundo durante la etapa de la adolescencia. “No hay un porcentaje distintivo por regiones del país, ya que los casos se presentan de forma general en todo el territorio nacional”, subrayó.

Aguilar destacó que actualmente se impulsan diversas estrategias orientadas a la detección temprana, con el objetivo de mejorar el pronóstico y elevar las tasas de supervivencia. En ese sentido, resaltó que, a través de un convenio con la Fundación de Niños con Cáncer, los menores atendidos tienen acceso a medicamentos gratuitos, lo que representa un alivio significativo para las familias.

La oncóloga hizo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a cualquier síntoma persistente en niños y adolescentes.

Entre las señales de alerta mencionó fiebre sin causa aparente que dure más de siete días, cansancio o decaimiento constante, pérdida de peso inexplicable, aparición de moretes en la piel, dolores de cabeza frecuentes, puntitos rojos en la piel o la presencia de una manchita blanca en el ojo.

Según la OMS, aunque el cáncer infantil no puede prevenirse en la mayoría de los casos, la detección temprana y el acceso oportuno a tratamiento adecuado pueden aumentar significativamente las probabilidades de curación. En Honduras, el crecimiento sostenido de casos refuerza la necesidad de fortalecer las campañas de concienciación y el acceso equitativo a servicios especializados para la niñez y adolescencia.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer infantil es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes a nivel mundial.

Cada año se diagnostican aproximadamente 400 mil nuevos casos en menores de 0 a 19 años, y la mayoría ocurre en países de ingresos bajos y medianos. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en América Latina y el Caribe se registran alrededor de 30 mil nuevos casos anuales de cáncer infantil, con importantes desafíos en el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento. LB